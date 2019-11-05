Якутск, , 05:14 — REGNUM В 2020 году финансирование средств массовой информации Якутии за счёт регионального бюджета сократят на 53 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Чокуура Гаврильева, министерство сократило расходы на 10 млн рублей. В этой связи увеличение объёма выделяемых средств на СМИ может стать возможным только за счёт софинансирования районов.

В Якутии зарегистрировано 212 средств массовой информации. Расходы на СМИ сократят на 53 млн рублей, оптимизировав штатные единицы в учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, из бюджета Якутии с начала 2019 года на различные правительственные приёмы и банкеты выделен 21 млн рублей.