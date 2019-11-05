Харбин, Китай, , 04:59 — REGNUM Крупный карьер был открыт в провинции Хэлунцзян на северо-востоке Китая с подтвержденным запасом бурого угля (лигнита) в объёме 800 млн тонн, сообщает агентство Синьхуа.

Карьер расположен в уезде Баоцин, а объём инвестиций в его разработку превысил 3 млрд юаней (около $426 млн). Планируемая площадь добычи — 76,8 кв. километров при годовой мощности добычи угля в объёме 11 млн тонн. Управляющий карьером Лю Сяньбяо отметил, что строительство инфраструктуры было уже завершено, при этом площадь карьера достигает 168 футбольных полей.

Отметим, что уезд Баоцин в Хэйлунцзяне очень богат угольными ресурсами при перспективных запасах около 10,5 млрд тонн угля. Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая одобрили угольный проект «Сичжоу» в провинции Шэньси на сумму 4 млрд юаней.

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