Хабаровск, , 05:02 — REGNUM В Хабаровском крае решили отменить возрастные ограничения для привлечения врачей и фельдшеров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Краевые власти надеются, что таким образом сумеют закрыть огромные кадровые «дыры» в штатном расписании. Молодые врачи в хабаровскую провинцию ехать не хотят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Если раньше стать участником программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Хабаровском крае мог специалист в возрасте до 50 лет, то сейчас такого ограничения нет. Ехать работать в провинцию может врач или фельдшер в любом возрасте.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке молодая женщина-врач вынуждена в суде выбивать обещанные ей властями льготы при переезде из центра России на полуостров. Женщина требует в суде выплатить ей 1 млн рублей подъёмных. Жильём молодого специалиста также не обеспечили.