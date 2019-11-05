Москва, , 04:30 — REGNUM Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего ПАО КБ «ЕвроситиБанк» — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и привлёк к субсидиарной ответственности бывшую главу правления Оксану Уланову и экс-члена правления Дмитрия Бялого. В части определения размера ответственности заявление пока приостановлено — «до завершения расчётов с кредиторами за счёт конкурсной массы». Определение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответчики в рамках рассмотрения претензий АСВ просили о привлечении к субсидиарной ответственности других участников правления и основных акционеров банка, но суд отклонил просьбу.

В ходе слушаний, при допросе свидетеля, также сообщалось, что «сотрудники банка, в том числе рядовые, знали заранее (за несколько недель) о наличии у банка финансовых трудностей, в связи с чем совершали действия, направленные на погашение ранее взятых кредитов, в том числе оформленных в преддверии появления временной администрации». Свидетель заявила, что неизвестные ей лица вывозили документацию из банка «в выходные дни». В суде свидетели уточняли, что «к моменту прихода временной администрации электронные базы данных банка отсутствовали».

Представители ответчиков в суде заявили, что «в анализируемый период времени их доверители не предпринимали действий, направленных на уничтожение документации и баз данных, в том числе в связи с нахождением на больничном или в отпуске, поездке за пределами РФ». Представитель Бялого и вовсе утверждал, что тот «никогда не являлся исполняющим обязанности руководителя банка», но в суде данное заявление опровергли документами.

Также выяснилось, что Уланова по собственному желанию досрочно покинула пост главы правления за шесть дней до ввода временной администрации. Суд отметил, что это «согласуется с показаниями свидетеля о том, что сотрудники банка заблаговременно были уведомлены о финансовых трудностях банка».

Конкурсный управляющий сообщил, что отсутствие нужной документации затрудняет поиск должников и формирование конкурсной массы. При этом ранее выполненное обследование финансового состояния банка показало, что при активах на 1,574 млрд рублей его обязательства перед кредиторами превышали 6,357 млрд рублей. Также конкурсным управляющим были выявлены сделки по предоставлению банковских гарантий «в период с июня по октябрь 2015 года на общую сумму 7 968 млн рублей, которые банк не отображал в своей отчётности».

Изначально госкорпорация требовала привлечь к ответственности бывших топ-менеджеров на сумму 10,5 млрд рублей, но в части суммы требование пока судом приостановлено. В остальной части ходатайство удовлетворено.

Читайте также: «ЕвроситиБанк»: многомиллиардные долги делят между бывшими топ-менеджерами

Напомним, банк работал с весны 1994 года как «Пятигорский межрегиональный энергетический Северо-Кавказский инвестиционный банк», потом как «Севкавинвестбанк» и, наконец, с 2004 года по 7 июля 2016 года (дата отзыва лицензии) как «ЕвроситиБанк». Представительства кредитной организации были в Московской, Калининградской областях и Ставропольском крае. На начало октября 2019 года установлены долги банка перед 753 кредиторами на общую сумму свыше 10,835 млрд рублей. На дату отзыва лицензии обязательства банка по документам составляли 6,954 млрд рублей, из которых по вкладам физлиц — более 5,115 млрд рублей.

По данным регулятора, на декабрь 2015 года основными акционерами ПАО являлись Вячеслав Кирюшкин — 40,71%, Оксана и Арсений Дмитрук — по 20,35% у каждого.