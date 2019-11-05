Хабаровск, , 04:25 — REGNUM В южно-корейской клинике «Сэчжон» в городе Пучон бесплатно прооперируют пятерых тяжелобольных детей из Хабаровска. Это стало возможным, благодаря программе сотрудничества между российским и южно-корейским городами, которая действует с 2002 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Комсомольске-на-Амуре важнейшие стройки значительно отстают от графика

За годы действия программы в клинике «Сучжон» уже прооперированы 66 детей из Хабаровска. Речь идёт о лечение детей с тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями. Южно-Корейская сторона оплачивает лечение, пребывание у клинике и питание пациентов, авиаперелет в обе стороны детей и сопровождающих их взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре, важнейшие медицинские стройки — детский больничный комплекс и онкоцентр — значительно отстают от графика.