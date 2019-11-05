Циолковский, Амурская область, , 04:21 — REGNUM Ожидается, что Дмитрий Рогозин во вторник, 5 ноября посетит космодром «Восточный», где осмотрит ход строительства новых объектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

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Глава космической госкорпорации осмотрит объекты, связанные с запуском в космос ракет тяжелого класса «Ангара», после чего направится в Омск на производственное объединение «Полёт», где должен состояться запуск в серийное производство универсальных ракетных модулей для «Ангары».

Как сообщало ИА REGNUM, в «Роскосмосе» считают, что переход от ракет-носителей «Протон-М» к тяжёлым модификациям ракет семейства «Ангара» будет завершён в 2024 году.