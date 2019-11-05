Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 03:53 — REGNUM Строительство важных объектов в Комсомольске-на-Амуре, в рамках комплексного плана развития города, который был утвержден правительством РФ, значительно отстают от графика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Строительство детского больничного комплекса в городе Юности срывается уже не в первый раз. Его готовность оценена краевым минстроем в 45%, при том, что, согласно графику, она должна быть не менее 98,5%. Одной из главных причин назвали низкое качество проектно-сметной документации, в которую пришлось вносить изменения уже на стадии строительства. У подрядчиков — ООО СК «Вита» и ООО СК «Монолит» наблюдаются такие проблемы, как низкая квалификация специалистов, низкая организация технологического процесса, нехватка оборудования и материалов. В частности, ООО СК «Вита» с 1 июня в связи с нехваткой оборотных средств вообще приостановило строительные работы.

Есть проблемы и у заказчика — регионального минстроя. Ведомство ведет согласование документации о предельной стоимости оборудования на 2,5 млрд рублей с Минздравом РФ. Пока не получено согласование — подрядчик ведёт работы за свой счёт, что и вызывает множество проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один важный объект в Комсомольске-на-Амуре, онкологический центр, вызывает нарекания властей на протяжении нескольких лет. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал эту стройку «плохой историей». Краевые власти намерены расторгнуть контракт с подрядчиком — ООО «Тутта» в связи с неисполнением последним своих обязательств.