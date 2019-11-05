Казань, , 03:12 — REGNUM Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров на еженедельном совещании выходного дня рассказал, что в республике в полном объёме обеспечивают население «основными видами продовольствия за счет собственного производства» и отметил, какие меры господдержки помогли избежать резкого скачка цен на хлеб. По ряду категорий продуктов питания в Татарии по итогам девяти месяцев 2019 года наблюдаются излишки продукции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В регионе работают порядка 1 тыс. предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности. За январь-сентябрь 2019 года отмечался рост производства пищевых продуктов на 5,9% относительно такого же периода 2018 года. Наибольший рост фиксируется по рыбе — на 47,1%, крупе — почти на 40%, кисломолочной продукции — на 23,1%, сливочному маслу — на 20,4% и мясу — на 15,7%.

Зяббаров отметил, что, исходя из рекомендаций рациональных норм потребления, по мясу, яйцам, хлебу и молоку жители региона обеспечены на 100%, сахару и картофелю — на 300%, а обеспеченность растительным маслом выше нормы в шесть раз.

Такие высокие показатели министр объяснил в том числе произведённой ранее модернизацией имеющихся мощностей и открытием новых. Не последнее значение, по его словам, оказали и меры государственной поддержки. В частности, выделение субсидий хлебопекарным предприятиям, которыми возместили затраты на модернизацию, позволили «избежать резкого повышения цен на хлеб».

Было выделено 73,2 млн рублей компенсаций на эти цели и 81 млн рублей компенсаций на производство социальных хлебов.

Напомним, по данным Татарстанстата, в Казани на 28 октября 2019 года хлеб ржаной и ржано-пшеничный стоит 44,33 рубля за один кг, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 50,22 рубля.