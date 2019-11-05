Южно-Сахалинск, , 03:21 — REGNUM Молодые врачи Сахалина задали вопрос министру здравоохранения области Владимиру Ющуку о несоответствии декларируемой властями региона зарплаты в 160 тыс. рублей с той зарплатой, которую они получают на руки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Министр объяснил, что большие деньги — 160, 200 и даже 250 тыс. рублей получают те врачи, которые совмещают две ставки и обладают высокой квалификацией. К тому же, молодым врачам, приехавшим на Сахалин из других, не северных, регионов, нужно заработать стаж и северные надбавки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке молодая женщина — врач вынуждена через суд «выбивать» выплату подъёмных, обещанных ей властями региона в рамках программы «Земский доктор». Женщине до сих пор не предоставлено жильё, которое ей также обещали.