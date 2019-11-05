Киев, , 03:09 — REGNUM Украина готова к прекращению транзита российского газа через страну. Об этом заявил глава министерства энергетики страны Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV.

«Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал Оржель.

По его словам, в хранилищах сейчас находится рекордное количество газа, которое закачано, чтобы обеспечить население теплом в отопительный сезон.

Напомним, в конце октября заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Газпром будет вынужден прокачивать газ через Украину.

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