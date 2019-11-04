Киев, , 19:28 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.

Об этом он заявил сегодня, 4 ноября, во время переговоров с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук подчеркнул важность того, чтобы все государства-члены ЕС объясняли своим гражданам «негативные последствия «Северного потока-2» для энергетической безопасности Европы». Именно с этим Эстония должна помочь Украине.

Как отмечает пресс-служба украинского правительства, в ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился с необходимостью «скоординировать действия"для противодействия строительству газопровода.

Другие подробности по этому вопросу не уточняются.

Вместе с тем, Рейнсалу отметил, что Эстония поддерживает единство «евроатлантического пространства от Вашингтона до Киева» — «пространства, в рамках которого страны бы могли тесно сотрудничать в политической и экономической плоскостях».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Дания выдало последнее необходимое от европейских стран разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» на континентальном шельфе протяженностью 147 км.

Также стоит отметить, что Украина и Эстония сейчас находятся не в лучших отношениях, после того, как в октябре глава МВД прибалтийской республики заявил о трудностях из-за украинских мигрантов.

«Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема», — заявил эстонский министр.

В сентябре правительство Эстонии отменило свое решение, которое освобождало граждан Украины от уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы.