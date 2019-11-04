Киев, , 19:14 — REGNUM На Украине сегодня, 4 ноября, был избран новый глава Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Этот пост занял Валерий Тарасюк, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-центр регулятора.

Уточняется, что Тарасюка избрали путем тайного голосования. Новый глава ведомства — 1976 г.р., на Украине практически неизвестен. Временным членом комиссии он стал 29 октября 2019 года, после подписания президентом Зеленским соответствующего указа.

Согласно официальной информации, НКРЭКУ осуществляет госрегулирование субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах — т. е. во многом от комиссии зависит, по каким тарифам население страны будет платить за услуги ЖКХ и энергоносители.

Помимо этого, данная комиссия должна до конца года сертифицировать нового оператора ГТС Украины, что необходимо для заключения транзитного контракта с Россией, если стороны все же договорятся.