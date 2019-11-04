Вильнюс, , 17:51 — REGNUM Министр сельского хозяйства Литвы Андрюс Палёнис сегодня, 4 ноября, в парламенте Литвы заявил, что правительство обязательно компенсирует ущерб земледельцам и предприятиям, которые лишились доходов из-за крупнейшего в истории Литвы пожара на заводе по переработке автомобильных покрышек в Алитусе, который привёл к экологической катастрофе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас основная задача, чтобы люди, которые имели постоянный доход и сейчас его нет, чтобы им обеспечили (компенсацию) потери доходов», — сказал Палёнис, добавив, что 6 ноября правительство намерено утвердить порядок постоянного регистра ущерба фермеров и предприятий, продукция которых после пожара оказалась заражена.

Данные должно будет предоставлять самоуправление Алитуса, а министерство финансов оплачивать ущерб. При этом, подчеркнул Палёнис, денег выплатят «столько, сколько надо». Однако земледельцам и предприятиям надо будет доказать, что финансовые потери связаны именно с пожаром. Как именно это будет происходить, министр не уточнил.

В свою очередь, предприниматели пока не рассчитывают на помощь государства. «В моей жизни за 25 лет такого не было, чтобы кто-то что-то компенсировал», — сказал прибалтийскому новостному агентству BNS глава компании Rivona Дайнюс Дундулис, которая поставляет молочную продукцию в одну из крупных сетей супермаркетов Литвы, и которая в настоящий момент вынуждена утилизировать собственную молочную продукцию. Эта и ещё четыре производителя уже отозвали из торговых точек 382 тонны готовой молочной продукции.

В зону загрязнения попали 56 хозяйств производителей сельхозпродукции. Власти не исключают, что животные в них будут уничтожены, а продукция — овощи, фрукты — утилизированы. Решения по каждому случаю будет приниматься индивидуально, всё будет зависеть от наличия вредных веществ в пище и организме животных. Предполагается, что загрязнение попало на 2 тыс. гектаров сельхозугодий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе начался в ночь на 16 октября, а последние очаги открытого пламени были потушены лишь 24 октября. В окружающую среду попали вредные для здоровья химические элементы, в том числе и тяжёлые металлы. В настоящий момент пожарные-спасатели разгребают завалы из остатков сгоревшего пластика. Четверо пожарных обратились за помощью к медикам, из-за ухудшения здоровья к врачам обратились и восемь гражданских лиц. На улицах города и пригорода находят погибших животных и птиц.

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