Рига, , 17:50 — REGNUM Общая прибыль латвийских компаний в 2018 году впервые превысила 4 млрд евро, это на 41% больше, чем цифра 2017 го года — пишет портал Dienas Business.

До этого, 2017 год фактически был первым годом, когда общая прибыль латвийских компаний превысила докризисный объём 2007 года согласно данным регистра предприятий Lursoft.

На 4,5 млрд евро вырос и общий оборот, составив 63,06 млрд евро. Рост объясняется многими факторами в числе которых хорошие показатели ВВП — 4,8%, инфляция 2,5%, повышение зарплат. Всё это привело к росту цен на товары и услуги, что стимулировало потребление, а соответственно и предложение услуг и товаров на внутреннем рынке.