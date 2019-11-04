Рига, , 17:35 — REGNUM Международный аэропорт Рига за первые 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 нарастил объём авиарейсов на 4,6%, а число пассажиров увеличилось на 10,7%, достигнув 5,96 млн человек — пишет портал LSM.

Аэропорт Риги Riga-airport.com

Аэропорт Рига по-прежнему входит в топ 5 самых быстрорастущих аэропортов Европы обслуживающих от 5 до 15 млн пассажиров в год. За 2019 — ый выросло число типичных транзитных рейсов из Риги в Санкт-Петербург, Хельсинки и Стокгольм. Рейсы национального перевозчика airBaltic составили 62% в общем обороте аэропорта Рига.

Представитель Министерства Сообщения Ивета Канцена рассказала, что в течение ближайших 5 лет аэропорт Рига планирует построить новый терминал способный обслуживать 10 млн пассажиров в год

Кроме этого на территории аэропорта строится новый грузовой перон и запланированы два логистических центра, заказчиком одного из них станет «DHL Express». Будут расширены места стоянок для самолётов. Вертолёты смогут приземляться и взлетать не с общей, а со своей полосы. Также будет построена взлётная полоса для скоростных самолётов, которую смогут использовать и военные.

Rail Baltica свяжет аэропорт Рига с центром города уже после 2023 года, сообщил член правления международного аэропорта Рига Артур Савельев.