Киев, , 17:00 — REGNUM Нынешние власти Украины делают приватизацию не для того, чтобы заработать на этом деньги.

Распродажа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такое заявление в интервью украинскому изданию LIGA сделал глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, недавно назначенный на эту должность. Материал опубликован сегодня, 4 ноября.

Поступления должны быть, но это одноразовая продажа, подчеркнул чиновник.

«Основная цель — избавиться от компаний «присосок», передать их частному собственнику и привлечь инвесторов. Мало в Европе мест, где можно купить, как в супермаркете что-то: объект недвижимости, предприятие. Моя задача создать такой супермаркет, чтобы там по полочкам было все выложено, подписано и можно было туда заглянуть и купить», — пояснил Сенниченко.

По его словам, на Украине в настоящий момент 3600 госпредприятий — «нереальное количество». Еще есть 23.000 юрлиц, добавил глава ФГИУ, организаций, органов, у 11.000 из них есть свое имущество — «на части из них кто-то сидит, как-то сдают, кто-то пользуется».

По его словам, есть три критерия, по которым предприятие должно оставаться в собственности государства — нельзя продавать то, что необходимо для обеспечения безопасности государства; природная монополия — «и то, здесь надо думать»; имеют жизненно-важное значение для общества, несут социальные функции, которые не могут исполняться рынком.

«Но то, что точно не попадает под эти три критерия, — пусть этим занимается рынок», — резюмировал Сенниченко.

Напомним, что в этом же интервью Сенниченко заявил, что в Фонде госимущества Украины планируют в 2020 г. от приватизации получить 12 млрд гривен.

Ранее в правительстве Украины заявляли, что после масштабной приватизации под контролем государства должно остаться от 200 до 300 предприятий.

Первые крупные продажи госимущества президент Зеленский поручил обеспечить до апреля следующего года.