Киев, , 16:47 — REGNUM Украина в январе-октябре 2019 г. импортировала 13,29 млрд кубометров природного газа, сообщила сегодня, 4 ноября, энергетическая госкомпания «Укртрансгаз».

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Оператор ГТС информирует, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина увеличила импорт природного газа сразу на 45,4%, или на 4,15 млрд кубометров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Традиционно украинская компания подчеркивает, что импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы. Наибольшие объемы газа прокачаны через Словакию.

В частности, за 10 месяцев 2019 года импортировано 8,53 млрд кубометров газа по словацкому газотранспортному коридору. Также импорт осуществлялся через Польшу и Венгрию в объемах 1,3 млрд кубометров и 3,5 млрд кубометров соответственно.

ИА REGNUM напоминает, что согласно ранее опубликованной официальной информации, главным продавцом топлива на Украину являются зарегистрированные в Швейцарии компании, которые за первые 8 месяцев поставили в общей сложности 3,2 млрд кубометров газа на 621,4 млн долл. Также в тройке лидеров — компании, зарегистрированные в Германии (2,44 млрд кубометров на 472,8 млн долл.) и Чехии (448,3 млн кубометров на 85,9 млн долл.).

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае прекращения транзита российского газа ГТС Украины «просто развалится». Он отметил, что у Москвы будет возможность транспортировать свой газ по альтернативным маршрутам, но Россия «однозначно» это не использует, разве что «если этого не хотят сами украинские визави».

Также отметим, что резкое увеличение импорта газа связано исключено с беспрецедентно высокими запасами газа, которые Украина сделала в рамках подготовки к нынешнему осенне-зимнему сезону.