Москва, , 16:39 — REGNUM В Госдуме вызвало недоумение, стыд и обиду намерение России закупить у Китая шесть копий советского АН-2, передает корреспондент ИА REGNUM 4 ноября.

«Ан-2 в народе назывался «Кукурузник». Он использовался как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолёт. В свое время он экспортировался в 26 стран мира и был занесет в книгу рекордов Гиннеса. Неудивительно, что Китай захотел иметь лицензию на его производство, и сумел «Кукурузник» модернизировать, теперь он называется «легкий многоцелевой самолет Y5B (Y-5BG)». Именно Китай продает его сейчас в разные страны мира. Теперь и в Россию. Стыдно и обидно», — возмущен депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ).

Но, видимо, правительство считает это абсолютно нормальным, ведь Китай — наш друг, рассуждает парламентарий.

«Именно по дружбе Китаю разрешается вырубать бесконтрольно лес в Сибири и на Дальнем Востоке, отдали в разработку Ключевское золоторудное месторождение в Забайкалье и ряд других важных в стратегическом плане месторождений. На поставки газа в Китай Россия тоже не скупится», — перечислил он.

По данным китайских СМИ, Китай займется поставками в Россию партии самолетов Y5B, являющихся по сути лицензионной копией советского самолета Ан-2. По данным газеты «Шицзячжуан Дэйли», самолеты закупаются для использования неназванной компанией из Уральского региона РФ.