Киев, , 16:04 — REGNUM Национальный банк Украины сегодня, 4 ноября, сообщил подробности о том, как было принято последнее решение о снижение учетной ставки на 1%.

Регулятор напоминает, что соответствующий вопрос рассматривался на заседании комитета монетарной политики Нацбанка 22−23 октября, и в итоге все члены комитета единогласно высказались за снижение учетной ставки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Участники дискуссии отметили, что сейчас есть достаточно макроэкономических оснований для быстрого смягчения монетарной политики, чем это ранее предполагал макропрогноз, подчеркивают в НБУ.

«Речь идет, прежде всего, о стремительном замедлении фундаментального инфляционного давления вследствие благоприятной ситуации на валютном рынке и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий. По итогам сентября потребительская инфляция составила 7,5% в годовом измерении, а базовая инфляция — 6,5%, что было ниже прогноза НБУ», — говорится в комментарии.

Вместе с тем отмечается, что решение по ускорению снижения учетной ставки базируется на прогнозе по успешному сотрудничеству с МВФ.

В завершение отмечается, что члены комитета монетарной политики Нацбанка считают возможным достижение учетной ставке уровня 8% на конец 2021 г. — при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

ИА REGNUM напоминает, что еще 24 октября Национальный банк Украины объявил о понижении учетной ставки на 1% процентный пункт — с 16,5% до 15,5%.

Цикл снижения учетной ставки украинский Нацбанк начал еще в апреле, когда она находилась на уровне 18%.