Киев, , 15:49 — REGNUM Фонд госимущества Украины планируют в 2020 году от приватизации получить 12 млрд гривен. Об этом завил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко в интервью Лига.Бизнес.

На вопрос журналиста издания о планах главы ФГИ по приватизации на следующий год, Сенниченко ответил, что в следующем году планирует «продать больших предприятий на сумму не меньше 6 млрд грн. Плюс малая приватизация — тоже 6 млрд грн». Кроме того, чиновник отметил, что Фонд также планирует в следующем году получить 3−4 млрд гривен от аренды.

Напоминает, ранее министр экономики Украины Тимофей Милованов заявлял, что после приватизации, под контролем государства должно остаться от 200 до 300 предприятий из 3643.

На Украине у государства должны остаться 300, а лучше — 200 предприятий