Киев, , 14:52 — REGNUM Украинская государственная компания, оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз», перешла в режим работы, который предполагает отбор топлива для нужд отопительного сезона.

Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, подчеркивает источник, Украина официально прекратила закачку природного газа в подземные хранилища. Запасы составляют 21,76 млрд кубометров газа, подчеркивает «Укртрансгаз», при том, что к началу предыдущего отопительного сезона Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа и успешно прошла зиму.

Компания информирует, что 2 ноября из ПХГ Украины было отобрано 19,4 млн кубометров газа.

ИА REGNUM отмечает, что на Украине сохраняется довольно теплая погода, поэтому аз из хранилищ расходуется в экономном режиме. На этой неделе в большинстве регионов страны будет 14−17С, а в южных областях — до 19С.