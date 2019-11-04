Ставрополь, , 13:50 — REGNUM Один из подрядчиков акционерного общества «Нарзан» заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании крупнейшего производителя одноименной минеральной воды банкротом. Соответствующее уведомление от подрядчика было размещено 30 октября на портале «Федресурс».

Известно, что кредитор ООО «С-Транс» собирается взыскать с акционерного общества «Нарзан» задолженность за услуги по автомобильной перевозке грузов. Об этом в интервью журналистам заявил генеральный директор «С-Транс» Сергей Жолобов.

Общая сумма претензий по двум искам, один из которых уже удовлетворен судом, составляет 2,6 млн рублей.

Однако в АО «Нарзан» с претензиями не согласны. Гендиректор компании Алексей Зобков заявил, что ряд логистических компаний выполняли свои обязательства ненадлежащим образом и теперь пытаются опорочить имя «Нарзана». Однако никаких реальных оснований для банкротства или предбанкротного состояния нет.