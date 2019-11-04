Киев, , 11:51 — REGNUM Украина в январе-сентябре 2019 года экспортировала 39,8 млн тонн зерновых, сообщила 4 ноября пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

Согласно источнику, это на 44% больше показателя за аналогичный период прошлого года, и в целом является рекордным показателем для Украины. При этом стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% — до $6,8 млрд, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также ведомство информирует, что Украина продала 13,7 млн тонн пшеницы на $2,5 млрд, 22,6 млн тонн кукурузы на $3,7 млрд, 3,3 млн тонн ячменя на $0,6 млрд.

В сообщении уточняется, что крупнейшими покупателями украинского зерна являются страны Африки, Азии и Европы, а лидером в рейтинге крупнейших импортеров украинских зерновых остается Египет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Национальный банк Украины сообщил, что итоговый урожай зерновых в стране в этом году может достичь рекордных 80 млн тонн — «благодаря инвестициям в обновление сельхозтехники и технологий». В сентябре украинские СМИ сообщили, что в нынешнем году страна увеличила экспорт пшеницы в ЕС в шесть раз, отдельно подчеркивая, что Киев «выбивает» с европейского рынка российскую пшеницу.