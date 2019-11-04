Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Грузии в октябре составил 6,9%. Об этом сообщили в Национальной службе статистики Грузии.

Как отметили в Грузстате, по сравнению с октябрем 2018 года наблюдается рост потребительских цен на 6,2%.

На формирование годовой инфляции основное влияние имело изменение цен на следующие группы: продукты и безалкогольные напитки: зафиксирован рост цен 13.5%, что отразилось на общем показателе инфляции в 4,02 процентных пунктах. В частности цены выросли на овощи и бахчевые — 12,4%, фрукты и виноград — 26,9%, молоко, сыр и яйца — 16,0%, мясо и мясные продукты — 14,7%, сахар, джемы и другие сладости — 13,7%, хлеб и хлебопродукты — 11,0%, рыба — 15,8%; алкогольные напитки, табак —13,8%.

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