Киев, , 10:09 — REGNUM По объему запасов угля Украина хорошо подготовлена к зиме. Об этом 3 ноября написал депутат Рады, глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook.

Герус отметил, что в начале сентября запасы угля на украинских складах составляли порядка 50% от запасов за аналогичный период прошлого года. Политик также отметил, что в начале ноября этот объем возрос до 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, как отметил Герус, за октябрь месяц страна хорошо подготовилась к зиме.

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось, что во Львове в целях экономии газа была приостановлена подача отопления.

В целях экономии: Во Львове приостановили подачу отопления