Киев, , 09:38 — REGNUM Разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» ослабит позиции «Нафтогаза» в переговорах с «Газпромом» о транзите газа через территорию Украины. Об этом 3 ноября заявила эксперт Центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая украинскому «24 каналу».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметила эксперт, «новая «газовая война» может привести к поднятию тарифов на коммунальные услуги, что в свою очередь, как заявила Брудницкая, может «означать и экономический коллапс и, не исключено, перезагрузку власти».

Брудницкая также отметила, что стоимость украинской газотранспортной системы после решения Дании упадет.

«Девальвация ГТС срикошетит по общим доходам Украины. Среднесрочное следствие — сокращение или даже прекращение транзита газа и потеря транзитных средств. Надо понимать, что Украина и так значительно потеряла как страна-транзитер. Приостановка или реверс газового транзита вообще могут сделать нашу страну «серой территорией», — подчеркнула эксперт.

Эксперт отметила, что после падения доходности от украинской ГТС, единственным активом, который останется привлекательным для инвесторов на Украине станет земля.

ИА REGNUM напоминает, ранее президент РФ Владимир Путин поприветствовал решение Дании по строительству участка газопровода «Северный поток-2».

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