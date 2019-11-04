Москва, , 08:44 — REGNUM Цены на фьючерсные поставки нефти упали. Об этом говорят данные биржевой торговли 4 ноября.

Цены на декабрьские фьючерсные поставки нефти WTI упали на 0,61% и составили $55,86 за баррель.

Фьючерсные поставки нефти марки Brent с поставкой в январе упали в цене на 0,53% — до $61,36 за баррель.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть росли благодаря оптимистичным заявлениям чиновников США о торговых переговорах с Китаем. Тогда фьючерсы Brent выросли в цене на $1,02 (1,71%), до $60,64 за баррель.

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