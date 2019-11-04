Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM 3 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Бурятия и Забайкалье вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Об итогах прошедшего года и достигнутых результатах рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии.

«Республика стала частью Дальневосточного федерального округа, и все наши механизмы, льготы и привилегии должны приносить ощутимые результаты для людей. Процесс набирает силу: бизнес получил льготы, жители — возможность бесплатно взять участок земли, иностранные гости — упрощенный визовый режим. По всей республике началось строительство и модернизация социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, культурных и спортивных центров, коммунальной и транспортной инфраструктуры. И это только начало», — отметил он.

Последнее реализуется, в частности, благодаря Единой дальневосточной субсидии, по которой в республике за три года будет построено и капитально отремонтировано 97 социальных учреждений на сумму 6,7 млрд рублей. Также благодаря субсидии столица Бурятии начала обновлять свой трамвайный парк.

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В феврале 2019 года российский президент поставил цель вывести дальневосточные регионы на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателями. Отмечается, что этого можно достичь в том числе благодаря системе налоговых льгот для инвесторов. Так, в Бурятии были созданы площадки ТОР в Кабанском и Кяхтинском районе, где уже появились первые резиденты. В августе в двух регионах заработала программа «Дальневосточный гектар», который оформили уже несколько сотен местных жителей.

Стимулом для развития туризма должно стать внедрение электронных виз для посещения региона. В настоящий момент его могут получить граждане 18 стран, в числе которых Китай, Япония, Индия, Турция и другие страны.

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Семьи с детьми, чей среднедушевой доход не превышает республиканский, получили право на новую ежемесячную выплату — 11,2 тыс. рублей на третьего или последующего ребенка. Кроме того, все семьи, где появился второй ребёнок, начали получать региональный материнский капитал в размере 136 тысяч рублей, в дополнение к федеральному.

Многодетные семьи также получили право на льготные авиабилеты — ранее программа распространялась только на пенсионеров, молодых людей до 23 лет и инвалидам. В целом увеличилось субсидирование авиаперевозок до 8 млрд рублей, благодаря чему власти ожидает в 2019 году увеличение пассажиропотока в два раза.

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