Москва, , 08:23 — REGNUM На полях парламентской G20 в Токио первый вице-спикер ГД РФ Александр Жуков заявил о том, что члены Всемирной торговой организации должны отказаться от использования возможностей организации для экономического и политического давления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно, чтобы механизмы ВТО не использовались отдельными странами в целях экономического и политического давления на других участников торговли…», — сказал Жуков.

Также Жуков добавил, что Россия будет добиваться сохранения ВТО как «гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговой системы».

Страны должны отказаться от практики односторонних санкций, которые ущемляют суверенитет государств и являются вмешательством в их внутренние дела.

Напомним, 4 ноября в Токио начала свою работу шестая встреча глав парламентов стран «большой двадцатки». Главной темой повестки саммита является организация свободной, открытой и справедливой торговли.

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