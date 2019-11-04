Москва, 4 ноября 2019, 08:23 — REGNUM На полях парламентской G20 в Токио первый вице-спикер ГД РФ Александр Жуков заявил о том, что члены Всемирной торговой организации должны отказаться от использования возможностей организации для экономического и политического давления. Об этом сообщает РИА Новости.
Также Жуков добавил, что Россия будет добиваться сохранения ВТО как «гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговой системы».
Страны должны отказаться от практики односторонних санкций, которые ущемляют суверенитет государств и являются вмешательством в их внутренние дела.
Напомним, 4 ноября в Токио начала свою работу шестая встреча глав парламентов стран «большой двадцатки». Главной темой повестки саммита является организация свободной, открытой и справедливой торговли.
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