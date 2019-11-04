Бангкок, , 08:19 — REGNUM Россия находится на пятом месте по числу смартфонов в мире, а российский мобильный интернет в девять раз дешевле японского и в 14 раз дешевле, чем в США. Об этом глава правительства России Дмитрий Медведев сообщил, выступая на сессии Делового инвестициоонного форума АСЕАН — 2019, передает пресс-служба правительства РФ.

Выступая на дискуссии «Россия — АСЕАН: развитие взаимосвязанности на Евразийском пространстве в условиях Четвёртой промышленной революции», российский премьер похвастался уровнем «вовлеченности людей в цифровую экономику».

« Свыше 85% населения нашей страны пользуются возможностями, связанными с мобильным интернетом, — отметил Медведев. — И приблизительно 70% взрослых россиян это делают каждый день».

Возможности для такого вовлечения предоставляет дешевый российский интернет. По словам премьера, в России самый доступный безлимитный трафик: в 9 раз дешевле, чем в Японии, в 14 раз дешевле, чем в США, и в 17 раз дешевле, чем в Южной Корее.

Кроме того, Россия занимает пятое место по числу пользователей смартфонов, отметил премьер.

Развитие цифровой экономики, по мнению Медведева, является одним из приоритетных направлений, стоящих перед властями РФ.

Напомним, инвестиционный форум АСЕАН — 2019 проходит 3−4 ноября в столице Таиланда Бангкоке.