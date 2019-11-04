Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Некоторые американские компании уже скоро получат разрешение на поставку комплектующих китайской организации Huawei, заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью Bloomberg.

Росс рассказал, что после внесения компании Huawei в «чёрный список» министерство торговли США получило 206 запросов от американских компаний на продолжение сотрудничества с китайским гигантом.

«Это много, гораздо больше, чем мы ожидали», — отметил министр.

Он добавил, что первые лицензии на возобновление торговли с Huawei будут выданы «в ближайшее время». Также Росс отметил, что правительство США рассчитывает подписать торговое соглашение с Китаем до конца ноября.

Напомним, администрация США внесла компанию Huawei в «чёрный список» в мае 2019 года со ссылкой на угрозу для национальной безопасности. Это решение предусматривает запрет на поставку американских комплектующих Huawei без получения специальной лицензии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре аналитики Digitimes Research рассказали, что по итогам 2019 года компания Huawei доведёт до 70% долю смартфонов, выпускаемых на базе процессоров собственного производства. Ранее китайская компания закупала более 50% процессоров у других организаций, включая американскую Qualcomm.

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