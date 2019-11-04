Львов, Украина, , 08:36 — REGNUM Во Львове частично остановлена подача тепла в связи с потеплением и с целью экономии средств жителей. Об этом 3 ноября со ссылкой на слова заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк сообщается на сайте Львовского городского совета.

«Сегодня утром уменьшаем подачу тепла на ТЭЦ и на котельные на ул. Петлюры. На малых котельных останавливаем подачу тепла. ТЭЦ и ул. Петлюры не отключаем полностью, потому что на повторный запуск необходимо много газа», — сообщила чиновница.

ИА REGNUM напоминает, ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина начала отбор газа из подземных газовых хранилищ в связи с похолоданием. Чиновник уверил, что газа, который накоплен на украинских ПХГ хватит для прохождения зимы, однако призвал граждан экономить тепло.

Похолодало: Украина начала отбор газа из ПХГ