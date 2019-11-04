Львов, Украина, 4 ноября 2019, 08:36 — REGNUM Во Львове частично остановлена подача тепла в связи с потеплением и с целью экономии средств жителей. Об этом 3 ноября со ссылкой на слова заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк сообщается на сайте Львовского городского совета.
ИА REGNUM напоминает, ранее генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Украина начала отбор газа из подземных газовых хранилищ в связи с похолоданием. Чиновник уверил, что газа, который накоплен на украинских ПХГ хватит для прохождения зимы, однако призвал граждан экономить тепло.