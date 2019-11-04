Киев, , 08:10 — REGNUM На внеочередном заседании кабинет министров Украины принял проект бюджета на следующий год. Об этом 3 ноября сообщается на сайте правительственного портала.

Бюджет Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой проект бюджета был принят с доработками, он будет завершен и «как можно быстрее» передан в Верховную раду.

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко отметил у себя в telegram-канале, что в бюджете на 2020 год так и не было предусмотрено повышения заработных плат учителям, а изменение зарплат «осталось на уровне инфляция +2%». «Добавлена разовая выплата молодым учителям в размере 10 прожиточных минимумов (20 тыс грн)», — отметил Гончаренко.

Депутат также отметил, что внеплановое заседание кабмина должно было начаться в 18:00, но потом его начало было перенесено на 20:00.

ИА REGNUM напоминает, ранее министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала добиться повышения зарплат украински учителям в бюджете Украины на 2020 год.

В Минобразования Украины пообещали добиться повышения зарплат учителям