Москва, , 07:22 — REGNUM Поддержка первичного звена здравоохранения в РФ является личной заслугой президента РФ Владимира Путина. Это подчеркнул в воскресенье в эфире программы «Время» на Первом канале руководитель рабочей группы по направлению «Здравоохранение», губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

31 октября в Калининградской области Путин провел заседание президиума Госсовета по теме здравоохранения. По его итогам, в частности, стало известно, что расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта будут увеличены на 550 млрд рублей.

По словам Станислава Воскресенского, тематика поддержки здравоохранения инициирована лично президентом. Это по результатам прямой линии, по результатам общения Владимира Владимировича с гражданами.

«Президент очень остро чувствует проблему первичного звена в частности, здравоохранения в целом», — подчеркнул Станислав Воскресенский.

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