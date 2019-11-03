Москва, , 20:27 — REGNUM Первого ноября в Екатеринбурге завершился чемпионат WorldSkills Hi-Tech — соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших российских предприятий. В чемпионате соревновались команды 39 ведущих российских корпораций, холдингов и лидеров промышленности. Соревнования проходили в 48 компетенциях, в них приняли участие более 700 конкурсантов.

Абсолютным победителем чемпионата стала команда Росатома — ее представители участвовали в 27 компетенциях, и завоевала 22 золотых и 5 серебряных медалей.

В рамках II Открытого Евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills Росатом взял еще 8 золотых медалей. В направлении «Навыки мудрых» 11 участников от Росатома удостоены 9 медалей: 7 золотых, 1 серебряной и 1 бронзовой. В направлении WorldSkills Juniors атомщики в 10 компетенциях принесли в копилку сборной 21 медаль: 8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. Участница компетенции «Лабораторный химический анализ» Светлана Тегенцева удостоена главного приза

Актуальность соревнования и системы подготовки профессиональных рабочих кадров подтверждается славами Президента РФ Владимира Путина, обратившегося к у частникам WorldSkills Hi-Tech по телемосту.

«Это отвечает стратегическим задачам нашего развития, запросам системы образования, экономики, всего общества, — отметил Владимир Путин, — Фокус этой системы направлен на развитие талантов и способностей человека, создание широких возможностей для людей всех возрастов получить новые компетенции или новую профессию».

Он пояснил, что проблема подготовки кадров, дефицита кадров необходимой квалификации характерна не только для России, но и для мирового рынка труда в целом. Если не предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то, по данным зарубежных источников, к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров в России может составить около 3 млн человек.

«Это меньше, чем прогнозируется в других странах, но для России это очень много. Это может привести к потерям в российской экономике, которые будут измеряться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соревнования WorldSkills Hi-Tech проводятся в Екатеринбурге с 2014 года. Главная цель соревнований — актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов.

Напомним также, что Росатом, наряду с РЖД, Сбербанком, НЛМК и др. является партнером президентской платформы «Россия — страна возможностей», и принимает участие в реализации нескольких крупных проектов платформы.

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