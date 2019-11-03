Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Соединенные Штаты могут отказаться или отложить введение пошлин на автомобили из Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса.

По его словам, в США надеются, что переговоры, которые проводятся с отдельными компаниями по поводу их инвестиций и капитала, «внесут достаточный вклад».

«И введение в действие 232-й статьи (по которой вводятся пошлины на возимую в США продукцию для защиты интересов) будет не столь необходимо», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о желании достичь торгового соглашения с Евросоюзом, которое исключает повышение пошлин на импорт европейских автомобилей в Соединенные Штаты.

В свою очередь Меркель подчеркнула, что Германия заинтересована, чтобы ЕС и США как можно скорей заключили торговое соглашение.

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