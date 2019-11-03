Великий Новгород, , 17:18 — REGNUM Великий Новгород занял девятое место в первой десятке больших городов России (с населением от 100 до 250 тыс. человек) по качеству городской среды, набрав 217 баллов из 360 возможных. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта «Индекс-городов.рф», всего в этой группе оценивалась городская среда у 93 городов России — оказалось, что 41% больших городов имеет благоприятную среду.

Великий Новгород набрал больше половины из числа возможных баллов по пяти критериям из шести, кроме общегородского пространства — по этому параметру городскую среду в городе оценили ниже среднего.

Максимальный балл в этой группе — 252 — получил город Реутов из Московской области, минимальный — 121 балл — Назрань (Ингушетия). В десятке больших городов России с благоприятной средой также оказались подмосковные города Красногорск (230 баллов), Одинцово (229 баллов), Мытищи (225 баллов), Люберцы (223 балла), а также город Рыбинск Ярославской области (220 баллов).

По данным Минстроя РФ, индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире. По словам главы Минстроя РФ Владимира Якушева, всего специалисты ведомства рассчитали индексы состояния городской среды в 1114 населённых пунктах России за 2018 год по методике, которая включает 36 индикаторов. Города могли набрать максимум 360 баллов.

«Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной», — отметил глава ведомства.

Среднее значение индекса качества городской среды по стране за 2018 год составило 163 балла, доля городов с благоприятной городской средой — 23%. Он заявил, что к 2024 году количество городов с благоприятной средой должно стать не менее 676, а среднее значение самого индекса составлять не менее 212 баллов.

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