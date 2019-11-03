3 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

О транзитной дружбе Белоруссии и Прибалтики, контейнерных перевозках из Китая в Европу и рыбе на Севморпути – в еженедельном обзоре событий транспортно-транзитной отрасли России и приграничных стран.

Анна Мейзер, , 16:41 — REGNUM Союзная альтернатива

Морской порт Иван Шилов © ИА REGNUM

Белоруссия ищет альтернативы российской нефти и новые маршруты для перевозок сырья на собственные нефтеперерабатывающие заводы.

«Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики», — заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина в интервью белорусскому изданию.

По ее словам, такое решение мотивировано очередным этапом налогового маневра в России, который выступает «одним из рисков конкурентоспособности белорусских НПЗ)».

«Потери от налогового маневра для белорусской экономики за девять месяцев этого года уже составили около 250 миллионов долларов», — сказала Гурина.

По этой причине Белоруссия изучает альтернативные каналы поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы, и по словам Гуриной, в текущих условиях будет возрастать привлекательность маршрутов через порты Украины и стран Прибалтики.

Ранее также президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о том, что республика ищет альтернативные варианты для поставок нефти из России. Тогда речь шла о поставках по нефтепроводу Одесса — Броды, по реверсу из Гданьска и через порты Латвии и Литвы. Прибалтика и Украина заинтересованы в таких переменах, поскольку российские грузы в последние годы были уведены из портов этих стран.

Ранее в Белорусской нефтяной компании (БНК) заявили о планах увеличить поставки нефтепродуктов через территорию Литвы. То есть, несмотря на антибелорусскую риторику (в частности, по строительству Белорусской АЭС) и заявления о возможном переводе грузов из литовской Клайпеды, НПЗ республики сохраняют тесное сотрудничество с прибалтийскими партнерами.

НПЗ Gov.by

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Второго раза не будет

На этой неделе стало известно, что атомный контейнеровоз «Севморпуть» не пойдет во второй рейс, который был запланирован на начало ноября. Об этом сообщило Barents Observer со ссылкой на Росатомфлот. Сообщается, что рейс был отменен по инициативе грузовых перевозчиков. По их словам, экспортный спрос из портов в Восточной Европе снизился, в соответствии с чем на 20% сократились ставки фрахта из Петербурга в азиатские порты.

Первый рейс контейнеровоза по Северному морскому пути завершился 15 сентября 2019 года, когда судно, вышедшее 29 августа из порта Петропавловска-Камчатского, пришвартовалось к причалам комплекса «Петролеспорт» в Петербурге. На судне было доставлено около 8,0 тыс. тонн контейнеризированных грузов, включая мороженую рыбопродукцию.

«Севморпуть» совершил пробный рейс с целью проработки регулярных рейсов по Северному морскому пути в летне-осеннюю навигацию. Ожидается, что на начальных этапах основой грузопотока контейнерной линии с Дальнего Востока в европейскую часть России будет рыбная продукция, а основой обратной загрузки станет российская продукция для арктических проектов по добыче полезных ископаемых и социально-экономического развития Дальнего Востока.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» — единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой (мощностью 29 Мвт (40 000 л. с.)), построенное на керченском судостроительном заводе «Залив» в 1988 году. Его длина — 260 м, ширина 32,2 м, водоизмещение — 61 880 т.

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» и атомный ледокол «Сибирь» Терский берег

Дорога по этапам

Российское Правительство согласовало новый проект поэтапной реализации строительства новой скоростной автомобильной трассы Москва — Казань. Об этом на минувшей неделе сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. Утверждено, что строительство дороги будет запущено в 2020 году, и к 2027 году магистраль должны быть готова к эксплуатации.

В новом проекте строительство трассы разделено на несколько этапов, и работы будут начаты с двух головных отрезков —от Москвы до Владимира с обходом Владимира, а также обход Казани.

«С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска»,—заявил Акимов.

Первый этап предполагает строительство до2024 года 230 км пути. Участки Владимир — Муром и Муром — Арзамас планируется сдать в 2025 году, а Арзамас — Канаш сможет быть готов только в 2027 году.

Поэтапность строительства, как отметил Акимов, связана с необходимостью реконструкции автодороги М-7 — приведение действующей дороги «в нормативное состояние, или ее расширение по меньшей мере до трехполосного исполнения там, где она имеет двухполосное».

На сегодняшний момент проект трассы Москва — Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. По предварительным данным, объем инвестиций в данный проект составит около 539 млрд рублей, из которых менее половины — 216 млрд рублей — будут привлечены из внебюджетных источников.

Трасса М7 Dmitriy 92

Калининград на перегрузе

На этой неделе группаFecsoобъявила о запуске регулярного «закольцованного» контейнерного поезда из китайского Чжэнчжоу в Гамбург, который проходит через Калининград. На российской территории осуществляется перегрузка на подвижной состав с колеи 1520 мм на колею 1435 мм.

«Выстраивание маршрутов с использованием инфраструктуры Калининградской области позволяет предлагать клиентам доставку как прямыми сухопутными контейнерными поездами, так и мультимодальными сервисами через порты Балтийска и Калининграда, работу над открытием которых Fesco в настоящее время ведет с DB Cargo», — заявили в транспортной группе.

Поезд доставляет грузы из Китая в Германию, а затем отправляется с европейскими грузами в обратном направлении. Как сообщают в компании,транзитное время составляет 14 суток, а основу грузопотока составляют товары народного потребления и оборудование. С начала 2020 года составы будут отправляться из Чжэнчжоу и Гамбурга один раз в неделю.

Сервис запущен с целью увеличить объем перевозок транзитных грузов в контейнерах через территорию России, а также расширить географию сервисов, уточняют вFesco.

Традиционно перевозки между Китаем и Европой осуществляются и интермодальными сервисами через порт Владивостока. Однако сейчас новые сервисы по доставке грузов из Китая в Европу являются одним из наиболее бурно развивающихся направлений, так как спрос на такие услуги постоянно растет. Новые маршруты и регулярные отправки налаживают такие компании, как Fesсo, «Евросиб», а также дочерние предприятия РЖД (в том числе «РЖД Логистика»).

Контейнеры Fesco Gazouya-japan

К 2020 году аналитики Евразийского банка развития прогнозируют транзит на уровне 450−500 тысяч контейнеров против 5,6 тысячи контейнеров в 2010 году. Напомним, что стратегия «Один пояс — один путь» была сформулирована Китаем в 2013 году. Речь идет о развитии транспортных коридоров, которые позволят осуществлять перевозки грузов между Китаем и Европой.