Тюмень, , 16:20 — REGNUM Определены самые благоприятные для проживания города Тюменской области. Первый индекс качества городской среды в России был опубликован на сайте Министерства строительства и ЖКХ России 1 ноября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крупнейший город региона, Тюмень, заняла шестое место в группе населённых пунктов, с числом жителей от 250 человек до миллиона, набрав 212 баллов.

Среди средних городов с численностью населения до 100 тыс. человек самым благоприятным тюменским городом стал Ишим, набравший 204 балла и занявший в своей группе 10 место, затем Ялуторовск — 195, Тобольск — с 177 баллами.

Слабым местом тюменских городов стала организация городского пространства и общественно-деловой инфраструктуры.

Напомним, что результаты индекса качества городской среды используются в том числе и для определения размера субсидии из федерального бюджета в региональную казну на поддержку муниципальных программ благоустройства.

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