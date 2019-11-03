Саранск, , 15:54 — REGNUM В Мордовии приступили к подготовке празднования Нового года. Глава Саранска Петр Тултаев поручил разработать концепцию оформления города к новогодним и рождественским праздникам, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

«Оформление и праздничные мероприятия необходимо планировать с учетом наших финансовых возможностей — в наибюджетном варианте», — сказал Тултаев.

Он отметил, что на городских концертных площадках должны выступать только творческие коллективы республики. Для организации праздничного салюта необходимо привлекать помощь спонсоров.

ИА REGNUM напоминает, при этом многие российские регионы, несмотря на бюджетный дефицит, планируют с размахом отмечать предстоящий Новый год. Так, в Нижнем Новгороде только на украшение города к празднику — гирлянды, светящиеся фигуры оленей и снеговиков — планируют потратить 14 млн рублей, елка, закупленная в прошлом году, обошлась городскому бюджету в 10 млн рублей.