Йошкар-Ола, , 15:36 — REGNUM Поставки нефти на Марийский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу «Новый поток») возобновились после более чем трехмесячного перерыва. Об этом заявил советник главы компании «Транснефть» Игорь Демин.

Поставки сырья были остановлены 27 июля.

Поставки нефти Марийскому НПЗ в связи с недостатком финансирования осуществлялись нерегулярно в течение 2019 года, уточняет РИА Новости. По словам Демина, сейчас поставки возобновились 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров был арестован в середине июля по решению Тверского суда Москвы. С заявлением о мошенничестве с кредитом $29 млн, данным Антипинскому НПЗ, в правоохранительные органы обратился глава «Сбербанка» Герман Греф. Против Мазурова было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Сам Дмитрий Мазуров не согласен с обвинением. Также в число предприятий группы входят Антипинский НПЗ и Афипский НПЗ. В начале июня 80% акций Антипинского НПЗ были приобретены совместным предприятием ООО «Сокар Энергоресурс», участниками которого являются ПАО «Сбербанк» и группа инвесторов. На прошлой неделе долю в СП приобрела государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR.

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