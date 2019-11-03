Киев, 3 ноября 2019, 15:10 — REGNUM Разделение акционерного общества «Укрзализныця» на три части может привести к остановке работы предприятия. Об этом 3 ноября в комментарии изданию ГолосUA заявил эксперт общественной кампании «Европатруль» Вячеслав Коновалов.
Эксперт отметил, что поначалу предполагалось разделение компании на две части — пассажирскую и грузовую.
ИА REGNUM сообщает, ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян негативно оценил идею разделения «Укрзализныци», заметив, что в случае ее воплощения это может привести к гибели логистической системы Украины.
«Крест на логистике Украины»: министр Омелян о «расчленении» «Укрзализныци»