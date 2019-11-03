Киев, , 15:10 — REGNUM Разделение акционерного общества «Укрзализныця» на три части может привести к остановке работы предприятия. Об этом 3 ноября в комментарии изданию ГолосUA заявил эксперт общественной кампании «Европатруль» Вячеслав Коновалов.

Южный вокзал в Киеве Artemka

Эксперт отметил, что поначалу предполагалось разделение компании на две части — пассажирскую и грузовую.

«Есть опасность, что от «Укрзализныци» «откусят» самые лакомые куски и потом выяснится, что «Укрзализныця» не сможет работать. В итоге, не понятно приватизируют ли «Укрзализныцю» и на каких условиях туда пустят частные компании», — отметил Коновалов.

ИА REGNUM сообщает, ранее бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян негативно оценил идею разделения «Укрзализныци», заметив, что в случае ее воплощения это может привести к гибели логистической системы Украины.

«Крест на логистике Украины»: министр Омелян о «расчленении» «Укрзализныци»