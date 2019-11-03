Екатеринбург, , 14:34 — REGNUM В Министерстве строительства и ЖКХ России названы города Уральского федерального округа, которые по 36 индикаторам являются самыми благоприятными для проживания. Презентация первого индекса качества городской среды в России состоялась 1 ноября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из городов с числом жителей, превышающих 1 млн человек, самым благоприятным в УрФО стал Екатеринбург, набравший 191 балл и оказавшийся в тройке лидеров по стране. На первом месте Москва со 276 баллами и Санкт-Петербург с 238 баллами.

Из крупных городов, с числом жителей от 250 человек и до миллиона, 212 баллов набрала Тюмень, занявшая в данной группе 6 место.

Среди больших городов с численностью населения до 250 тыс. человек в УрФО стал Каменск-Уральский Свердловской области, набравший 182 балла и занявший в своей группе 36-е место.

Среди средних городов с численностью населения до 100 тыс. человек самым благоприятным среди уральских городов стал Ишим Тюменской области, набравший 204 балла и занявший в своей группе 10 место.

В группе городов с населением до 50 тыс. проживающих, лидером среди городов УрФО стал ямальский Надым, набравший 208 баллов и занявший 7 место.

В двух последних группах с числом проживающих до 25 тыс. человек лидерами по УрФО стали ямальский Тарко-Сале и челябинский Озёрск.

Отмечается, что результаты индекса используются в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета в казну субъектов Российской Федерации на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.