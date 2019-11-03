Нижний Новгород, , 14:24 — REGNUM Благодаря мерам господдержки в рамках реализация программы «Развитие товарной аквакультуры» в Нижегородской области на 30% увеличилось производство осетровых видов рыб. Об этом заявил глава областного комитета госохотнадзора Николай Бондаренко, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Он уточнил, что по итогам 2018 года производство по этому направлению составило 10 тонн, в этом году объем производства стерляди и осетра составил 13 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября на площади Минина и Пожарского в преддверии Дня народного единства открылся гастрономический фестиваль «Кухни народов России», где развернут мобильный фудкорт. В рамках фестиваля работает рыбная ярмарка, где гостям предложат рыбу и морепродукты Азовского и Чёрного морей, водоёмов Волго-Каспия и рек средней полосы России, а также рыбу Северного бассейна. В правительстве отмечали, что рыбные деликатесы здесь можно приобрести по выгодной цене.