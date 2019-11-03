Киев, 3 ноября 2019, 14:54 — REGNUM На Украине прогнозируют рост цены на гречку приблизительно на две гривны к концу года. Об этом 3 ноября сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко изданию УНН.
Дорошенко отметил, что это возможно ввиду того, что гречки было посеяно меньше и одновременно с этим она импортировалась с РФ. В связи с этим эксперт отметил «мы видим, что как раз цена российской гречки может сбивать внутреннюю цену. Но пока для роста стоимости есть условия».
ИА REGNUM сообщало, что к зиме на Украине ожидается подорожание овощей на 15%.
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