Киев, , 14:54 — REGNUM На Украине прогнозируют рост цены на гречку приблизительно на две гривны к концу года. Об этом 3 ноября сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко изданию УНН.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стоимость гречки до конца года будет расти. Хотя сейчас она сделала довольно быстрый скачок вверх, поэтому, возможно, немного приостановится. Но все равно есть потенциал для роста еще примерно на 2 гривны», — отметил эксперт.

Дорошенко отметил, что это возможно ввиду того, что гречки было посеяно меньше и одновременно с этим она импортировалась с РФ. В связи с этим эксперт отметил «мы видим, что как раз цена российской гречки может сбивать внутреннюю цену. Но пока для роста стоимости есть условия».

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