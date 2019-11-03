Нижний Новгород, , 13:46 — REGNUM Минимущество Нижегородской области взыскало с супруги осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина и еще пяти бизнесменов 74,57 млн рублей. Об этом свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сумма исковых требований по заявлению ведомства составляла 110 млн рублей.

В частности, непосредственно супругу Эладу Нагорную обязали выплатить 38,7 млн рублей, по 3,7 млн рублей взыскано с Павла и Максима Акатовых, с Олега Головко — 19,3 млн рублей, с Феликса Верховодова — 6,87 млн рублей, с Андрея Колобова — 2,2 млн рублей.

Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована, решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, иск к супруге и партнерам осужденного экс-мэра и вице-спикера Законодательного собрания Олега Сорокина был подан в июне 2019 года.

Он не связан с уголовным делом бывшего градоначальника. Спор возник в связи с арендными платежами за земельный участок под торговым центром «Жар-Птица», сумма требований — 110,113 млн рублей. Ещё в 2009 году по решению инвестиционного совета при губернаторе было признано возможным выделение участка ООО «НФСО». В феврале 2010 года он был передан данной компании распоряжением правительства области в аренду до 1 февраля 2017 года. Участок был застроен, на его месте размещается торгово-развлекательный центр «Жар-птица». Строительное ООО «НФСО» учреждено в июле 2009 года, его собственниками являются Элада Нагорная (доля — 54%), Олег Головко, Павел и Максим Акатовы, а также ООО «Импульс».

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