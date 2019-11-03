Киев, , 14:37 — REGNUM О подписании акта приема пятисот предприятий агропромышленной направленности отчитался Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 2 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Милованов подчеркнул, что среди этих предприятий находятся два предприятия «Укрспирт», «Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины», «Аграрный фонд», «Артемсоль» и «Коневодство Украины». Глава Минэкономики отметил, что «наконец-то» эти и еще 493 остальных предприятия «под контролем» возглавляемого им министерства.

ИА REGNUM сообщало, 16 октября министр экономики Украины Тимофей Милованов заявлял о том, что под контролем Украины после приватизации должно остаться от двухсот до трехсот предприятий.

На Украине у государства должны остаться 300, а лучше — 200 предприятий