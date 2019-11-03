Варшава, , 09:59 — REGNUM Самый высокий размер пенсии в Польше будет у нынешнего председателя Европейского совета Дональда Туска.

Как сообщает газета Super Express, самая большая пенсия в Польше на данный момент составляет 22,4 тыс. злотых (373 611 руб.). Однако в скором времени этот рекорд побьет председатель Европейского совета Дональд Туск, пенсия которого будет составлять, вкупе с пенсией Европейского союза, около 30 тыс. злотых.

Причина такого размера пенсионных выплат кроется в зарплате Дональда Туска: с января 2019 г. она составляет 140 тыс. злотых в месяц (2 335 071 рублей).