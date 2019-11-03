Амстердам, , 09:55 — REGNUM В октябре 2019 г. средний коэффициент покрытия в голландских пенсионных фондах составил 101%. Данный коэффициент показывает соотношение между капиталом и суммой всех обязательств пенсионных фондов. Средний показатель коэффициента покрытия за последние 12 месяцев составил 104%, что ниже положенного по закону минимуму в 104,3%. Ожидается, что в ближайшие месяцы средний показатель коэффициента ещё понизиться.

Специалисты связывают низкий уровень коэффициента покрытия с неудовлетворительными макро-экономическими показателями в Германии и США, где голландские пенсионные фонды инвестируют значительную долю своих средств. Низкий уровень коэффициента означает, что в конце 2019 и в 2020 г. следует ожидать очередные снижения выплат пенсий.

Пенсионные фонды, у которых коэффициент покрытия уже пять лет находится ниже отметки в 100%, и у которых он окажется ниже этой отметки и в текущем году, будут вынуждены урезать размер выплачиваемых ими пенсий, чтобы вернутся хотя бы на стопроцентный уровень.