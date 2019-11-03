Амстердам, , 09:41 — REGNUM Голландский банк ING обнародовал доклад о кадровых проблемах в сфере здравоохранения страны. В скором будущем больничному сектору грозит нехватка персонала. По мнению аналитиков ING, решить эту проблему можно только резким увеличением производительности в больницах. Этого можно достичь путём дальнейшей рационализацией рабочих процессов и внедрением оцифровки делопроизводства.

Если же больницы Голландии не изменят организацию своей работы, то они могут оказаться перед лицом острейшего дефицита медицинских кадров. Расчёты специалистов показывают, что к 2040 г. медицинским учреждениям потребуется на 170.000 сотрудников больше, чем сейчас. При этом ожидается, что экономически активное население страны к тому времени сократиться на 500.000 человек.

По мнению аналитиков ING, нет оснований предполагать, что можно будет восполнить все эти вакансии. Больницы и сейчас уже испытывают кадровый голод. Поэтому решение проблемы в ING видят в увеличении производительности труда. В настоящий момент её рост в больничном секторе составляет 0,4% в год. Оцифровка рабочих процессов может позволить довести этот показатель до 1% в год. Повышение же производительности труда на 1% уменьшит число вакансий в 2040 г. на 60.000.

В 2018 г. правительство и больницы в Голландии подписали соглашение, в соответствии с которым последние обязываются к 2021 г. добиться нулевого роста своих расходов. Однако при этом спрос на медицинскую помощь растёт на 3% в год, главным образом из-за старения населения.